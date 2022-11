Sarri: “Non pensiamo già alla Juve. Immobile? Ha dai zero ai due minuti di autonomia”

Maurizio Sarri ha parlato a Dazn prima della gara contro il Monza.

Queste le sue parole: “La partita col Monza prima di quella con la Juve e dopo quella con la Roma potrebbe essere un pericolo, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo entrare in campo concentrati e non pensare alla gara di domenica. Ho parlato con la squadra di tutti i motivi di rischio, spero di essere stato ben compreso. Cambiamenti formazione? Tremila motivazioni, fra cui qualcuno uscito dal derby con dei valori non abituali. Abbiamo deciso di fermarlo. Quanti minuti ha Immobile? Fra 0 e 2, ha fatto un allenamento solo con noi. Ma per noi è già importante che ci sia per un piccolo spezzone di gara”.

