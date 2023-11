Sarri: “Non ho mai detto di voler andar via. Immobile? Va recuperato a tutti i costi”

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa Lazio-Feyenoord di domani sera. Ecco le sue parole:

“Il Feyenoord è più forte rispetto all’anno scorso, squadra di grande livello di aggressività, sono preoccupato perché dovremo avere la palla, se ci riusciamo la loro aggressività si trasformerà in spazi a disposizione. Non mi interessa delle critiche, ci sono un sacco di voci che dicono che a fine anno potrei andar via, io ho detto il contrario e che voglio rimanere a lungo. Si rimane qui e si combatte, mi dispiace che le mia parole contino meno delle voci. Le partite di vincere a tutti i costi non esistono, siamo a metà del girone, è importante fare punti, in Champions nulla è scontato. Partita importantissima nell’economia del girone, vincere a tutti i costi sono parole che non mi piacciono. Vedo che tutti commentano i risultati, non capisco allora perché guardate le partite. Abbiamo attaccanti che l’anno scorso avevano fatto 16 gol, quest’anno 5-6. L’anno scorso eravamo primo nel rapporto occasioni create e concretizzate, ora siamo diciottesimi. Nelle ultime tre partite abbiamo concesso due occasioni, sotto certi punti di vista siamo in crescita”.

“Dobbiamo stare attenti agli equilibri, Kamada è un giocatore eccezionale, Kamada e Luis Alberto in coppia bisogna trovare il modo di supportarli. Luis Alberto se sta bene va dentro, Kamada va preso in considerazione sempre. Non lo so, abbiamo fatto un allenamento ieri poco indicativo, vediamo oggi. Cataldi? Gioca di meno perché ha reso di meno. Posso dirlo tranquillamente perché lo dico anche a lui. Un problema terzini? Non mi sembra, Lazzari a Bologna è stato uno dei giocatori più pericolosi. A me piacciono i terzini che sanno anche difendere. Domani più importante del derby? Significherebbe non aver capito nulla, con la nuova Champions chi resta fuori è nei guai. Domani quanti sono sono, spero facciano l’inferno. Immobile? Bisogna fare una scelta o si scarica o si recupera e io sono per recuperarlo a tutti i costi. Immobile nervoso? Dopo Bologna ho visto gente più nervosa di Immobile, ma è una reazione normale”.

Foto: Twitter Lazio