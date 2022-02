Sarri: “Non era facile. Il Porto in un anno ha eliminato Juve e Milan. Fiduciosi per il ritorno”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa del Porto in Europa League.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un passo in avanti a livello di personalità contro una squadra forte e in uno stadio difficile e lo abbiamo fatto bene. Dispiace aver chiuso il primo tempo sull’1-1 perchè abbiamo avuto le occasioni per andare sul 2-0. Se devo fare un appunto è l’approccio non cattivissimo all’inizio del secondo tempo. Quando abbiamo preso il gol dello svantaggio abbiamo sbandato per cinque minuti nel finale abbiamo avuto la palla per pareggiarla con Felipe Anderson. Quella di ritorno sarà una gara difficile, ma ora dobbiamo solo pensare a Udine. Il Porto è una squadra forte, negli ultimi 11 mesi ha eliminato la Juventus e il Milan dalla Champions, non è semplice venire a giocare qui. A livello di mentalità e di certezze sembriamo in crescita ora dobbiamo evitare ricadute e per questo ripeto che dobbiamo pensare solo a Udine”.

Sull’approccio: “L’approccio deve essere quello di oggi, quando giochiamo al 100% siamo competitivi possiamo giocare contro ogni squadra la cosa difficile è tirare fuori sempre il massimo. Negli ultimi tre mesi a livello mentale abbiamo sbagliato una gara sola, ora dobbiamo azzerare questa gara e buttare la mente, la testa, la voglia di risultato in campionato. Oggi non abbiamo concesso tanto a una squadra che di solito è molto pericolosa, dispiace perchè abbiamo preso due gol che si potevano evitare, questo vanifica una prestazione difensiva di buon livello”.

Sul ritorno: “Pensiamo solo a Udine, spero che il popolo della Lazio venga allo stadio e ci dia un grande aiuto come fa di solito. C’erano anche stasera e li abbiamo sentiti per tutta la gara, sul loro apporto non ho grandi dubbi ma il messaggio che do alla squadra è quello di pensare a Udine”.

Foto: Twitter Lazio