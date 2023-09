Sarri: “Non ci siamo arresi alla sensazione di essere sfortunati. Pellegrini? C’è la speranza non sia gravissimo”

Ai microfoni di Mediaset, Maurizio Sarri analizza così la prova della sua Lazio, che raccoglie un punto importante al cospetto dell’Atletico Madrid: “Anche prima dello svantaggio la partita era in mano nostra, ma non ci siamo arresi alla sensazione di essere sfortunati. Può essere un punto pensante per l’andamento del girone, ci dicono che siamo in difficoltà ma nelle ultime abbiamo incontrato Napoli, Juventus e Real Madrid e abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, quindi ce la stiamo giocando con le grandissime. Potevamo fare di più in relazione a quanto abbiamo giocato, sicuramente”.

Poi ha proseguito: “Più che il risultato ci dà fiducia la prestazione, fare questo contro l’Atletico per noi è importante. Abbiamo lottato per un anno e mezzo con questa problematica, poi gli ultimi messi dell’anno scorso sembravamo aver svoltato. Siamo cresciuti a livello di gioco e rendimento, speriamo di entrare in un periodo più continuo, ma la risposta non la so dare”.

Infine, su Pellegrini: “Sta facendo la risonanza in questo momento, c’è la speranza che non sia gravissimo”.

Foto: Twitter Lazio