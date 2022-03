Sarri: “Non capisco la polemica con Acerbi. Lotito? Lui interviene quando deve intervenire”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa si è soffermato sull’importanza della stracittadina di domani contro la Roma: “Il derby è il derby, non c’è alcun retropensiero. È una partita a sé. Va presa come evento unico, non bisogna pensare alla classifica e al resto. So quanto i tifosi ci tengano. Acerbi? Faccio fatica a capire la polemica nei suoi confronti. Un gesto non può inclinare la considerazione nei confronti di un ragazzo che per anni si è comportato in maniera esemplare. Sta dando tutto, in allenamento e in partita. Spero che lo capiranno. Lotito l’ho visto solamente ieri, non ha parlato alla squadra. Era qui per altre cose. Non so se stasera cenerà con noi, ma ci lascia molto tranquilli. Interviene quando deve intervenire e secondo lui questo non è il momento. Noi in difficoltà dal punto di vista emotivo? Non credo, negli ultimi mesi la squadra è stata più continua, voglio sperare che sia un percorso in essere e non qualcosa di occasionale”.

FOTO: Twitter Lazio