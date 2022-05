Sarri: “Noi quinti davanti alla Roma? È un discorso provinciale, servono due squadre forti”

Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Sampdoria.

Queste le sue parole: “Sfida alla Roma per il quinto posto? La penso in maniera diversa, Roma è una città talmente importante che merita di avere due squadre forti. Mi sembra un modo di pensare provinciale, poi è chiaro che il derby è il derby e la voglia di arrivare davanti resterà sempre però Roma può pensare in maniera diversa”.

Cosa manca alla Lazio: “Se diventi più solido fai più punti, sarebbe importantissimo. Non ci siamo riusciti con continuità però nel girone di ritorno siamo migliorati e questo, mercato a parte, ci lascia ben sperare per il futuro. Pur commettendo tanti errori c’è la possibilità di diventare più solidi però non sono contento da questo punto di vista”.

Foto: Twitter Lazio