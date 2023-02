Sarri: “Nessuna resa, lotteremo fino alla fine per la Champions. Anche se ci sono squadre più attrezzate”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha così commentato il ko contro l’Atalanta: “Abbiamo perso lucidità dopo il secondo gol. Abbiamo sofferto all’inizio, poi abbiamo avuto occasioni per pareggiarla, e quando sembrava potessimo riuscirci abbiamo preso il secondo gol, e siamo andati in confusione”. Poi ha proseguito parlando di Immobile: “Quando si parla di certi giocatori riaverli al cento percento è determinante. Sta giocando con buona continuità negli ultimi dieci giorni: speriamo possa continuare, la condizione la ritroverà”.

E sulla lotta Champions: “Durante una stagione si perdono delle battaglie, la guerra sarà lunga e la dichiarazione di resa non la facciamo. Non possiamo pensare di smettere di lottare: ci sono squadre più attrezzate di noi, ma ciò non significa che non vogliamo provarci fino alla fine. Dopo il Milan abbiamo perso un po’ di brillantezza nei giocatori che avevano fatto la differenza a inizio stagione. Penso siano momenti, si ritroveranno. Le situazioni per rimettere a posto la partita le abbiamo avute, escluso il finale. La sensazione era che se avessimo fatto l’1-1 la partita sarebbe potuta girare a nostro favore, e invece abbiamo preso il secondo gol che ci ha messo a sedere. Quando ritroveremo brillantezza torneremo quelli di prima”.

Infine, tornando sulla squadra di Gasperini: “L’Atalanta è sempre un avversario difficilissimo da affrontare in queste condizioni, ha fatto una buona partita. Non credo che abbiamo messo del nostro per fargliela fare, escluso uno spezzone di gara dopo il secondo gol. In precedenza eravamo dentro la partita. L’Atalanta può diventare una squadra normale quando non sta bene fisicamente, all’andata li avevamo trovati in una fase di stanca. Quella di stasera era un’Atalanta in versione lusso: era evidente che le difficoltà sarebbero state maggiori rispetto all’andata. Eravamo pronti ad affrontare una partita di grande difficoltà”.



Foto: Twitter Lazio