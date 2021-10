Sarri: “Nel secondo tempo avevamo legittimato. Due gol nel recupero, ma ho visto passi in avanti”

Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio contro l’Atalanta: “Il pareggio lascia l’amaro in bocca, anche se il gol all’ultimo minuto fa parte del calcio. Sono altre le cose che mi lasciano l’amaro in bocca come Verona e Bologna. Adesso serve continuità anche se sto vedendo passi in avanti. Oggi la prestazione è stata molto più fluida e sono sicuro che più avanti tutto diventerà più facile. Immobile è un generoso e riesce a stare in partita per 95′. Un calciatore così è difficile da marcare perché non ti puoi permettere mai un momento di stallo. Non molla niente e qualche volta mi tocca frenarlo”.

FOTO: Twitter Lazio