Sarri: “Nel calcio niente è impossibile, questo ci deve dare coraggio. Ho sensazioni positive, mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo”

A ridosso dell’ottavo di ritorno di Champions con il Bayern Monaco, che si disputerà domani alle 21 all’Allianz Arena, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara con i bavaresi. Ad accompagnarlo anche capitan Ciro Immobile. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste dopo l’1-0 dell’andata:

“Grandi emozioni non ne ho, bisogna arrivare coraggiosi e determinati. La partita sarà durissima e questo ci deve dare spirito di sacrificio. Nel calcio niente è impossibile e questo ci deve dare convinzione. Fare queste partite fa bene da ogni punto di vista, è un’esperienza enorme per il percorso. Io durante l’ultimo periodo ho avuto sensazioni estremamente positive, abbiamo sempre gli stessi difetti ma le sensazioni positive continuano ad esserci. Mi sembra che sia cambiato qualcosa nel gruppo. La strada più semplice per la qualificazione non esiste, ci auguriamo di ottenerla ma non sarà semplice. Il Bayern ha una qualità smisurata, grande facilità a trovare il gol. Dovremo lottare e morire nella fase difensiva, ma bisogna avere il coraggio di provare a fargli male. Pensare di stare 100 minuti a difendersi la vedo dura. Negli ultimi due anni non mi sembra che la Serie A sia peggiore rispetto agli altri campionato, siamo un gradino sotto la Premier per motivi economici. Vecino e Zaccagni? Hanno avuto un recupero piuttosto lento, stamane hanno fatto un miglioramento, in questo momento sono spezzoni di partita in attesa di riallenarli a fondo.”

Foto: Twitter S.S. Lazio