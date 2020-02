Sarri: “Muoviamo la palla troppo lentamente. Faccio fatica a trasferire il concetto alla squadra”

Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Lione nell’andata degli ottavi di Champions. Queste le sue dichiarazioni: “Nel primo tempo abbiamo fatto una circolazione blanda, per questo abbiamo subito. In fase difensiva ci è mancata cattiveria e aggressività. Sul gol siamo stati sfortunati perché non c’era De Ligt in campo. Buon secondo tempo, ma non basta per una partita di Champions. Io faccio fatica nel far passare un concetto alla squadra: muovere la palla velocemente. Nell’allenamento la palla viaggia a duecento all’ora, ma in partita non accade. Quando perdi velocità diventa tutto più difficile. Lo strano è che in allenamento lavoriamo a velocità doppia rispetto a quanto fatto stasera”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus