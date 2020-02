Sarri: “Mi piacerebbe vincere qualcosa di importante. Mi sembra strano vengano strumentalizzate certe frasi”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato alla stampa in vista del prossimo match contro la Fiorentina.

Di seguito alcuni passaggi della conferenza stampa.

Sulle polemiche post Napoli.

“Mi sembra strano che vengano strumentalizzate certe frasi. Mi sembra normale che uno rimanga legato a quei ragazzi con cui ho lavorato per tre anni e che mi hanno consentito di arrivare ai top club come il Chelsea e come la Juve. C’è una gratitudine perché da lì parte il percorso che ti fa arrivare alla più grande società italiana che è la Juventus. I tifosi juventini si conquistano con i risultati: ovviamente dovevano essere arrabbiati perché abbiamo giocato male e perso”.

Sulla Fiorentina.

“Difende con un’attenzione buonissima e ha anche una ripartenza veloce. Dal punto di vista offensivo la capacità dovrà essere quella di muovere la palla più velocemente per evitare traffico. Dietro si dovrà fare attenzione e non perdere le posizioni”.

E ancora un desiderio.

“Mi piacerebbe vincere qualcosa d’importante. Anche se la Juve è abituata a vincere e difficilmente ci si può far ricordare per le vittorie”.

Foto: twitter ufficiale Juventus