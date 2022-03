Sarri: “Mi dispiace per i nostri tifosi, perdere così non è bello”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la debacle subita nel derby contro la Roma.

Queste le sue parole: “L’approccio non è neanche esistito, quel gol ci ha tagliato le gambe. Non abbiamo avuto la forza di rimanere in gara, abbiamo abbassato subito la testa ed è arrivata la sconfitta. Ci dispiace per il nostro pubblico perché perdere così non è bello. Siamo andati in nervosismo perché abbiamo sbagliato un numero di palloni altissimo, dopo il primo gol è andata via la testa. C’erano 90 minuti per rimetterla a posto e invece non ce l’abbiamo fatta. Questa è una squadra che quando subisce una sconfitta così reagisce, è chiaro che la reazione di questa sera ci lascia invece perplessi”.

Foto: Twitter Lazio