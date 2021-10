Sarri: “Mi aspetto un reazione da uomini. Ma in questo calcio si pensa solo ai soldi”

La Lazio domani alle 18.00 ospita l‘Inter, in un big match subito alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali.

Il tecnico Maurizio Sarri sbotta contro i tantissimi impegni internazionali dei calciatori, con pochissimo tempo per preparare le partite, tra viaggi e tanto altro.

Queste le parole del tecnico: “Ci siamo allenati due settimane a ranghi ridotti per i motivi delle Nazionali, è difficile valutare come sta la squadra, lo vedremo domani in campo. Il calcio attuale è questo, forse non mi appartiene più. Tutti i mesi facciamo 7 partite in 19 giorni e poi stiamo 11 giorni senza avere i calciatori, in pratica si allenano più in Nazionale che col club. Non siamo di fronte al calcio come uno sport ma di fronte a uno show dove si cerca di spremere soldi ovunque. Forse sono troppo vecchio per tutto questo. Ad ogni modo domani si gioca. Giocheremo davanti al nostro pubblico, vogliamo fare bene. Mi aspetto una reazione dagli uomini più che dai giocatori, a Bologna è mancato questo. Abbiamo preso tre gol da situazioni imbarazzanti”.

Foto: Twitter Lazio