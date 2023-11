Sarri: “Mettere il derby dopo le coppe scelta non intelligente della Lega. Noi oggi abbiamo fatto la guerra, la Roma giovedì farà un’amichevole”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha polemizzato con la Lega in merito al derby, in programma domenica sera contro la Roma.

Queste le sue parole: “La Roma si può permettere un’amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera, c’è una differenza fondamentale. Se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui si gioca in Europa ti dico non mi sembra il massimo dell’intelligenza della Lega, mi sembra che sia gente estranea al calcio, si poteva fare diversamente. Loro in Europa League hanno una classifica tale che possono permettersi di tenere la squadra fuori”.

Foto: twitter Lazio