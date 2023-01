Sarri sul Milan: “Non bisogna essere superficiali. Negli scontri diretti ci ha sempre messo in difficoltà”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste è intervenuto alla vigilia del match contro il Milan di Stefano Pioli. Queste le parole del mister della Lazio sulla sfida di domani: “Non bisogna essere superficiali, affrontiamo i campioni d’Italia, hanno individualità di altissimo livello. Negli scontri diretti ci ha messo sempre in grandissima difficoltà. Il Milan è forte, ha perso il derby, sarà ancora più motivato. Dentro la nostra testa dobbiamo avere l’opportunità che ci offre la partita, consapevoli delle difficoltà e con la voglia di sfruttare le occasioni”. Successivamente Sarri ha parlato di Felipe Anderson, paragonato a Mertens: “Un giocatore forte, può fare bene in qualsiasi ruolo. Dries più offensivo, più capace nell’attacco dell’area. Ma sono forti, possono dare il contributo in ogni zona”.

Foto: Twitter Lazio