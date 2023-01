Sarri sulle condizioni di Immobile: “Domani o dopodomani farà altri controlli, le sensazioni sono buone”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Milan. Il mister della Lazio ha parlato delle condizioni di Immobile: “Domani o dopodomani farà altri controlli, si farà il punto della situazione per un quadro completo. Le sensazioni sono buone in questo momento, speriamo vengano confermate le sensazioni del giocatori. Ma aspettiamo gli esiti degli esami”. Successivamente Sarri è intervenuto sul mercato: “Se ne parla la sera a cena. Stasera vieni a cena e vediamo di cosa c’è bisogno. C’è il banco del formaggio, posso portarvi io. Il banco degli attaccanti non mi interessa, domani gioco col Milan e devo pensare al mercato? Ora penso solo a recuperare Immobile il prima possibile”.

Foto: Twitter Lazio