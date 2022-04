Sarri: “Luis Alberto? L’ho visto bene. Immobile è tranquillo, non ha mai avuto conseguenze dalla Nazionale”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della partita contro il Genoa: “Questa sfida è difficile perché loro sono in grande salute, fanno risultato e mettono in difficoltà a tutti. Speriamo di dare segnali di continuità”.

Su Luis Alberto e Immobile: ““Luis Alberto l’ho visto bene. Non viene da un infortunio, era fermo da due giorni e mezzo e vediamo quanto ci potrà dare in termini di minutaggio. Ciro nel nostro ambiente è sempre abbastanza sereno, non gli ho mai visto trasportare grandi conseguenze dalla Nazionale”.

Foto: Twitter Lazio