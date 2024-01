Sarri: L’Inter è super, Felipe Anderson non riesce a esprimersi”

Maurizio Sarri ha parlato prima di Lazio-Napoli ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Abbiamo trovato un Inter super e noi eravamo in edizione minus. In campionato stiamo facendo bene, abbiamo azzeraro la sconfitta. Era inutile analizzare una partita che praticamente non abbiamo giocato”.

Come vede Felipe Anderson?

“Il ruolo di oggi non cambia le nostre idee. Noi giochiamo sempre con un destro a sinistra. Felipe, vedendolo in allenamento, sta bene forse non riesce sempre ad esprimere le sue qualità. E’ sempre un’arma”.

E’ facile o meno interpretare la formazione del Napoli?

“Zielinski farà l’attaccante a sinistra, lo ha fatto già con me. Sono una squadra forte non dobbiamo farci ingannare dal loro andamento, lo stanno superando. Non ci dobbiamo far influenzare dalle assenze perché hanno una rosa forte. Saranno sicuramente competitivi”.

Foto: X Lazio