Sarri: “L’Europa League è molto dispendiosa. Noi vogliamo giocarcela, anche se ci sono squadre più forti”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Porto.

Queste le sue parole: “L’Europa League è una manifestazione dispendiosa, non è semplice. Finisci alle 23 di giovedì e non c’è più la possibilità di giocare il lunedì dopo. È chiaro che il Chelsea era corazzata per l’Europa League, con 30 giocatori nello stesso livello quando la vinsi. Per noi questo è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene, anche se ci sono squadre più forti di noi. È sempre un prestigio per la società”.

Su Conceicao: “Ha detto di aver visto dei buoni principi di gioco contro il Milan. Ha parlato dei primi 20 minuti e quindi condivido. Probabilmente poi ha spento il televisore. Il Porto è anche una squadra difficilmente prevedibile, spesso inizia un lungo palleggio d dietro in cui si alternano tanti giocatori. Giocano un calcio moderno”.

Foto: Twitter Lazio