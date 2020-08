Sarri: “L’eliminazione mi ha devastato. Ho un contratto con la Juventus e lo rispetterò”

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta con il Lione ma che è valsa l’eliminazione dalla Champions League: “Mi aspettavo meno, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Dovevamo rimontare, il rigore dopo 10 minuti poteva mandarci fuori di testa ma siamo tornati in partita e dopo il 2-1 abbiamo avuto 3-4 palle gol. Se non fossi devastato per la mancata qualificazione, stasera sarei contentissimo… Siamo usciti per il primo tempo di Lione. Abbiamo fatto una buona partita, ci dispiace”.

Sarri parla anche del futuro:“Le mie parole ieri erano poco interpretabili, non penso che dirigenti di altissimo livello decidano in base a una partita e credo sappiano fare valutazioni molto più ampie. Non lo so, domande di questo genere mi sembrano offensive nei confronti dei dirigenti. Fossi in loro interverrei… Io non mi aspetto nulla, ho un contratto e rispetterò il contratto”.

Sulla classifica: “Se ci fosse una classifica normale, avremmo fatto una sola sconfitta e sei vittorie più un pareggio. Questa invece è una competizione crudele che non fa prigionieri”.

Sulle condizioni di Dybala e Douglas Costa: “Con Dybala e Douglas Costa in forma avremmo potuto avere risorse diverse. Se vengo qui a parlare senza far entrare Dybala, mi avresti chiesto perché non l’ho rischiato… ho aspettato gli ultimi venti minuti, c’era un rischio ma con Douglas fuori dovevo farlo. Cuadrado aveva un problemino al flessore e non potevo lasciarlo in campo”.

Sulla possibilità dell’esonero: “Ho solo detto quello che penso, dirigenti di altissimo livello come quelli della Juve non prendono decisioni in base a una partita. Le loro valutazioni saranno più ampie, non so se sarò a favore o a sfavore mio. Per me offendete la dirigenza”.

A Torino può avvenire una rivoluzione: “Abbiamo giocatori forti, per motivi anagrafici due o tre l’anno dovranno essere cambiati. Devo adeguarmi io e penso di aver fatto un passo in avanti dal punto di vista personale in questa stagione”.

foto: Juventus Twitter