Sarri: “Le squadre di Ranieri sono difficili da affrontare, Rabiot ha bisogno di giocare. Tridente? Vediamo”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria: “I blucerchiati vengono dall’entusiasmo per la vittoria del derby, le squadre di Ranieri sono sempre difficili da affrontare“.

Supercoppa

“Mi dicono che sono uno che si lamenta, ma il calendario è questo e va bene così. Giochiamo domani… se c’è stato un errore è stato fatto a monte, le scelte sono state queste e andiamo avanti, è inutile pensarci adesso”.

Tridente

“Voglio vedere le condizioni dei giocatori, l’allenamento di ieri è stato defaticante. Devo fare l’allenamento per valutare, adesso sinceramente non lo so. In linea generale gli attaccanti stanno bene, altri che si stanno reinserendo come Douglas e Ramsey, valutiamo tutto con i dottori e i diretti interessati. Quando ci sono contemporaneamente questi tre giocatori è importante difendere alti, dare continuità all’azione offensiva, avere grande predisposizione ad andare a coprire. Nel secondo tempo con l’Udinese abbiamo visto che abbassarci può darci dei problemi”.

Rabiot e Matuidi

“Rabiot è in crescita, lascia la sensazione di aver bisogno di giocare. Se ha recuperato può giocare tranquillamente. Si sta chiedendo un sacrificio a Matuidi, che nelle partite spende tantissimo. Di solito dopo un paio di partite gli si dovrebbe chiedere solo un pezzo di partita. Al di là degli interpreti il modulo che usiamo è dispendioso per i centrocampisti, gli spazi da coprire per loro sono abbastanza ampi”.

Il portiere

“Non so le condizioni di Szczesny, probabilmente non giocherà. Ieri aveva un minimo di dolore, vediamo oggi. Qualcosa nella risonanza c’è”.

Società

“L’impressione di questa società è che sia presente e forte, con questa mentalità di voler vincere continuamente. Dà una spinta a dare il meglio, non per pressione ma per esempio. Il presidente è tutti i giorni sul pezzo, è un esempio positivo di abnegazione e di voglia di vincere”.

Sorteggi Champions

“In questo momento mi interessa altro. In mezzo ci sono mercato e altre partite. Il giudizio al momento non sarebbe sulla situazione che andremo ad affrontare. La grande paura era il Real Madrid e tutto il resto, ci poteva andar peggio. Una partita di Champions è sempre difficile al di là dell’avversaria”.

Cristiano Ronaldo

“Se può giocare la quinta di fila? Vediamo. In linea generale i nostri giocatori davanti stanno bene. Douglas Costa e Ramsey stanno rientrando, valutiamo oggi con l’allenamento e il confronto anche con lo staff medico”.

Campagna antirazzismo

“Giusto sensibilizzare, il calcio è un mondo multirazziale da anni, credo per questo che questo mondo sia sensibile. Giusto sensibilizzare il pubblico, sulle polemiche di un titolo di giornale non mi interessa”.

Foto: Twitter Juventus