Sarri: “Le mie parole vengono strumentalizzate. D’ora in poi risponderò sì e no”

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Celtic. Queste le sue parole circa quanto dichiarato dopo la sconfitta contro il Milan: “La strumentalizzazione è riportare certe parole e non tutte. Comunque siamo qui a parlare della partita di Champions, la manifestazione al top al mondo. Te dici otto parole, ne estrapolano due e gli danno il significato che vogliono. Vorrà dire che d’ora in poi risponderò sì-no”.

Foto: Twitter Lazio