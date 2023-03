Sarri: “La vittoria di Napoli può essere pericolosa. Felipe Anderson? In questo momento non può riposare, non abbiamo alternative”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’AZ Alkmaar in Conference League.

Queste le sue parole: “La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 con il Milan siamo andati in appagamento motivazione e non abbiamo vinto per 4 partite. Vediamo se riusciamo a gestire questo risultato in modo diverso. L’apporto difensivo di tutta la squadra è superiore, la crescita è di tutta la squadra non dei singoli difensori”.

Mourinho dice che l’anno scorso il livello della Conference era più alto: “È una sua opinione personale che rispetto ma non condivido”.

Sull’avversario? “Stanno facendo un campionato di altissimo livello. Se l’Ajax ritieni un avversario di blasone e con l’AZ no. Ma sono a un solo punto di distanza. Hanno punte di qualità dal punto di vista tecnico, sono problematiche mentali ma anche tecniche”

Felipe Anderson va verso la 84esima presenza da titolare consecutiva: “In questo momento non può essere stanco, non abbiamo altre soluzioni”.

Come sta Casale? “Ha fatto degli accertamente strumentali, sembra che siano negativi. Ha una grande contusione sulla rotula, ma il ginocchio è solido e oggi dall’allenamento si capirà se potrà giocare o no”.

Cambi per domani? “Domani sarà la 15esima partita in 61 giorni. Sapevamo che il Mondiale sarebbe stata una tragedia. Vediamo in quanti domani saranno in grado di giocare. Le programmazioni ti possono saltare per aria con squalifiche e infortuni. La differenza con l’Olanda non è tanta, penso che siano equivalenti alle nostre”.

