Sarri: “La vera Lazio sta nel mezzo tra quella di oggi e quella dell’anno scorso. Dobbiamo migliorare in zona gol”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro l‘Inter.

Queste le sue parole: “La partita non è stata buona fino al primo gol, è stata buona fino al secondo gol. Nei primi venti minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l’Inter nella nostra area poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe ma la partita è stata di livello per sessanta minuti. Siamo stati condizionati da un errore e mezzo, il pubblico penso ci fischi per errori passati e non per la gara di questa sera, che secondo me può essere una buona base da cui ripartire”.

Gila indica, Marusic sbaglia. Che dirà ai suoi giocatori?: “Che io gioco la palla dove vedo, non dove mi indicano. È un errore, dai”.

Siete diventati prevedibili? “No, quando sento queste cose mi scappa da ridere: lo trovo un luogo comune, il Barcellona ha vinto dieci anni giocando allo stesso modo, al Napoli abbiamo segnato tanti gol facendo sempre la stessa azione. Se bastasse conoscere le squadre avversarie per annientarle sarebbe semplice. La verità è che creiamo tanto e fatichiamo a fare gol: l’anno scorso eravamo primi nel rapporto azioni/gol, ora mi sembra che siamo sedicesimi. Dobbiamo migliorare in area di rigore e secondo me stasera siamo andati tre volte in maniera indegna al tiro dalla distanza”.

Foto: twitter Lazio