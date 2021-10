Sarri: “La squadra è pronta a rialzarsi. Luis Alberto? Le necessità del singolo non sono le stesse della squadra”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani tra Lazio e Fiorentina. Ecco le sue parole: “Spero che la squadra sia pronta per ripartire, sappiamo le risposte che dobbiamo dare. Penso che la squadra sia pronta, ho visto l’atteggiamento giusto in questi giorni. E’ un momento di riflessione. Andando a scavare con i ragazzi, abbiamo visto che questi alti e bassi si stanno ripetendo da un anno e mezzo. Dobbiamo fare delle correzioni, perché alla base c’è qualcosa di sbagliato in alcuni approcci“.

Su Luis Alberto: “In 12 partite 8 le ha fatte da titolare e 4 è entrato per 40 minuti. Ci sono momenti della stagione in cui le necessità del singolo non sono le stesse della squadra. Speriamo di risolvere i nostri problemi, così ci possiamo permettere Luis Alberto sempre in campo“.

Sul centrocampo: “A livello di caratteristiche, Leiva per noi è adatto. Poi c’è un problema di tenuta, anche perché vogliamo giocare a ritmi alta. Ci sta bene però se ci garantisce un’ora con una certa intensità, anche perché dietro c’è Danilo che sta crescendo molto. Abbiamo centrocampisti forti, a Roma c’è la tendenza a santificare a fenomeni troppo velocemente. Serve il lavoro“. Il metodo per risolvere i problemi: “Per risolvere un problema va presa coscienza che esiste questo problema. Abbiamo tirato fuori dei dati da maggio scorso e c’è una ripetitività di alcune situazioni. Bisogna rimanere sempre su certi livelli, per diventare grandi dobbiamo ancora lavorare tanto“.

Foto: Twitter Lazio