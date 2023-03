Sarri: “La sospensione della squalifica a Mourinho? Trattamento per la carriera”

Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’AZ Alkmaar, ha parlato anche della vicenda Mourinho, con la squalifica tolta al portoghese prima della gara con la Juve (anche se è ancora sub iudice).

Queste le sue parole: “La sospensione della squalifica di Mourinho? L’anno scorso successe la stessa cosa a me dopo il Milan ma nessuno chiese l’assoluzione. Con due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano vicini. Quindi uno dei due referti non era veritiero. Il trattamento a Mourinho? Per la carriera”.

Foto: twitter Lazio