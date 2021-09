Sarri: “La Roma si lamenta? Il rigore su Zaniolo non c’era, nel primo era in fuorigioco”

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato in vista della gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, tornando anche sul successo del derby.

Queste le sue parole: “Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, giocarci per 2 mesi riesce a pochi, per 10 mesi solo ai vincenti. Per noi è un test importante. La Roma si è lamentata con l’arbitro? L’espulsione di Leiva? Lui non ha fatto fallo, semmai lo ha subito. Il rigore nel primo tempo? Zaniolo era in fuorigioco, non ci poteva essere. E poi il rigore nel secondo tempo lo hanno visto solo l’arbitro e il var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c’è, è Zaniolo che prende Akpa. Ma non mi interessa, i punti li abbiamo fatti e dobbiamo pensare al futuro. Una stagione non deve basarsi su un derby, per quanto sia importante”.

Derby svolta? “Non lo so, i gruppi sono sempre tutti diversi. Chiedo alla squadra di concentrarsi sull’Europa League. Abbiamo perso all’esordio, domani sarà molto importante. La Lokomotiv Mosca è un avversario tosto: ci ho giocato due anni fa con la Juventus, abbiamo vinto ma soffrendo. All’andata siamo andati sotto, poi ci ha pensato Dybala con due gol da fuori. E poi al ritorno abbiamo ottenuto il successo grazie a un’azione di Douglas Costa”.