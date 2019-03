Sarri, la risposta ai “fanta-tabloid” e a chi vive sulle nuvole

La fantasia dei tabloid inglesi spesso diventa, purtroppo, fonte di ispirazione (?) per chi scrive dall’Inghilterra per l’Italia e non sa fare a meno di abbeverarsi a quelle fonti. Che tristezza… Ma portare una notizia “completamente tua” piuttosto che impostare qualsiasi resoconto dall’Inghilterra per l’Italia in base ai rumors dei tabloid e dei social non è possibile? Evidentemente no. Così i nostri inviati speciali sono andati dietro a ricostruzioni inventate, per esempio quella che Zidane sarebbe subentrato in corsa a Sarri, roba che neanche se lo avessero visto a Stamford Bridge avrebbero potuto crederci. Più o meno come quando smentirono la semplice possibilità di un arrivo di Higuain a gennaio. La verità è soltanto una: chi non vive sulle nuvole ha capito quanto sia complicato allenare in Inghilterra, Chelsea compreso. Il primo anno di Guardiola al City e di Klopp al Liverpool è stato allo stesso modo difficile, soltanto che i rispettivi club hanno dato fiducia agli allenatori e i risultati si sono visti (anche gli interventi sul mercato…). Sarri avrebbe di sicuro potuto evitare qualche rovescio fragoroso, ma al suo primo anno ha consentito al Chelsea di lottare nuovamente per la Champions, è agli ottavi di Europa League e ha perso una finale di Coppa di Lega ai rigori contro il fantascientifico Manchester City. Nella vicenda Kepa ha subito un atteggiamento assurdo di un portiere che ha stravolto tutte le regole comportamentali, l’allenatore ci ha messo la faccia e lo ha punito togliendolo dai titolari contro il Tottenham. Ma i “fanta-tabloid” che fanno i titoli su “Zidane in arrivo” non se ne sono ancora accorti. Chi vive sulle nuvole anche.

Foto: Twitter Chelsea