Sarri: “La punizione del 4-4 era a nostro favore, fallo su Zaccagni. Aspetto rinforzi”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 4-4 contro l’Udinese: “Dispiace aver visto sfumare la vittoria all’ultimo minuto per una punizione dove Zaccagni era stato trattenuto per un braccio. Rimane l’amaro in bocca. Nel primo tempo eravamo in confusione, probabilmente ancora malati dal disastro del Napoli. Abbiamo avuto una grande reazione, siamo andati in vantaggio e sembrava che la partita fosse ormai morta. E invece abbiamo preso il gol al 97′”. Sul mercato: “Dipende dalla società. Chiaro che abbiamo bisogno di qualche operazione. Può essere un giocatore importante o un giovane ma qualcosa dobbiamo fare. Se lo faremo in 2-3 mercati dipende dalle scelte societarie. Di qualcosa abbiamo bisogno”.

FOTO: Twitter Lazio