Sarri: “La partita di oggi mi ha sorpreso in negativo. Avevamo la spia in off”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la sconfitta netta nel derby della Capitale contro la Roma.

Queste le sue parole: “Le difficoltà tattiche passano in secondo ordine, potevamo averne un milione, perchè la spia era in off. Una squadra che non ha trovato la forza di reagire, i movimenti in campo erano ritardati e le palle perse in modo banale ci hanno esposti alle ripartenze. Penso tutto una conseguenza del nostro stato d’animo. Gap con le big? Queste sono valutazioni da non fare in questa sede, qualcosa ci manca e lo dice la classifica, quello che penso io lo dirò alla società. Adesso devo tutelare i giocatori che ho. Questa squadra ti lascia sorpreso in momenti inaspettati è qualcosa che ci succede, più raramente ora ma accade ancora. Non siamo riusciti ad azzerare questa problematica. La partita di oggi mi ha sorpreso negativamente, non me l’aspettavo”.

Sul derby: “Il derby è speciale, l’attesa della città ha pochi riscontri non solo in Italia ma in Europa. C’è il rischio che possa diventare anche un limite per le due squadre, evidentemente stasera lo abbiamo avuto noi”.

Foto: Twitter Lazio