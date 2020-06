Sarri: “La mia lite con Pjanic?Una bufala. Ho parlato a lungo con Ronaldo”

Maurizio Sarri ha parlato a Sky di Bologna-Juve in programma domani sera. “La sconfitta in Coppa Italia? Pesante, abbiamo delusione e amarezza. Però abbiamo il dovere di voltare pagina. Ho chiesto alla squadra di non farsi influenzare da nulla. Diventa inutile massacrarsi. Siamo in un post preparazione con tutte le difficoltà che ne conseguono. Mi hanno attribuito anche una lite con Pjanic (sempre al centro del mercato con il Barcellona che vuole chiudere e spera sempre di convincere Arthur ad accettare il trasferimento a Torino), è una grande bufala. E’ tra i tre calciatori che ho utilizzato di più, a Pjanic sono molto vicino e ha un ruolo molto importante nel centrocampo a tre. La Juve in questo momento ha un problema di brillantezza generale, dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco e poi faremo progressi anche dal punto di vista realizzativo, ci mancano i gol. Con Cristiano Ronaldo ha parlato tre volte negli ultimi giorni, anche ieri. E’ chiaro, ha segnato 700 reti partendo da una posizione defilata. Ieri ho parlato da solo con Cristiano e a lungo, non bisogna perdere la fiducia. Da domani, al massimo entro una settimana, spero torni a essere il giocatore straordinario di sempre. Bologna partita insidiosa? Le insidie sono in tutte le partite, il Bologna è una squadra che sta facendo molto bene e che è pericolosa quando attacca. Ma più in generale sono curioso di vedere le prime due o tre partite di tutte le squadre perché sono altamente a rischio e possono esserci molte sorprese”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC