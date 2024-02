Sarri: “La Lazio non è andata in Champions tutti gli anni, dobbiamo ragionare una partita alla volta”

Mister Maurizio Sarri è intervenuto a Sky Sport per presentare la gara di questa sera con la Fiorentina: “Non è neanche facile capire come arriviamo fisicamente a questa partita. Stiamo giocando ogni 3-4 giorni ormai da settimane. Penso che l’aspetto mentale conti tanto… Io credo che siamo pronti”.

Poi sulla corsa Champions: “La Lazio non è andata in Champions tutti gli anni. Dobbiamo ragionare partita dopo partita senza esaltarci troppo per una vittoria o avere troppo dispiacere per una sconfitta”.

Infine, sulla sfida contro la Fiorentina: “Ci aspetta una partita difficile, perché affrontiamo una squadra che ha la nostra stessa forza dal punto di vista tecnico”.

