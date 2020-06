Sarri: “La gara con il Milan sarà complicata. Risultato ancora apertissimo”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky a due giorni dal match di Coppa Italia contro il Milan. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Per noi che siamo impegnati su tre fronti, ricominciare con la Coppa Italia penso che possa essere un vantaggio. Abbiamo tre obiettivi e poterli inseguire separatamente uno dall’altro ci può aiutare. Le partite con il Milan, quest’anno, sono state tutte difficili sia in campionato che in Coppa Italia, ci mette spesso in difficoltà. Il risultato dell’andata non ci garantisce niente. Le squalifiche del Milan? Giocheranno con una formazione competitiva. È una partita con un risultato ancora apertissimo”.

“Dybala è un grande giocatore, la nostra difficoltà è solo quella di far coesistere due giocatori atipici come lui e CR7 che possono fare sempre la differenza. Dal punto di vista tattico non è semplice farli giocare assieme. Noi abbiamo una rosa vasta, anche se durante questa stagione abbiamo avuto 3-4 infortuni. Alla fine abbiamo dovuto affrontare le partite con una rosa normale, nonostante potenzialmente la nostra sia una rosa ampia.”

Foto: Twitter ufficiale Juventus