Sarri: “La differenza con l’Inter non è questa. O eravamo impauriti o molli”

Maurizio Sarri a Mediaset ha parlato a margine della sconfitta in Supercoppa con l’Inter.

Queste le sue parole: “La differenza non è quella vista stasera. In questa sconfitta ci sono anche molti demeriti nostri. Dal campo ho avuto la sensazione che eravamo in ritardo su tutto. Ho visto una squadra impaurita nella fase iniziale della partita, timorosa nell’uscire dietro, molli nella fase difensiva, abbiamo coperto poco la palla. Questi mancati scivolamenti ci hanno messo in una difficoltà atroce. O siamo impauriti o siamo molli mentalmente”.

Come si riparte in campionato? “In tutte le esperienze negative ci sono degli insegnamenti. Se guardiamo i singoli siamo nettamente inferiori all’Inter, ma se vogliamo competere con queste squadre dobbiamo fare qualcosa in più a livello tattico e di determinazione”.

Foto: twitter Lazio