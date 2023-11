Sarri: “La Coppa Italia evento clandestino solo per fare audience. La formula va cambiata”

Maurizio Sarri si è soffermato, nel corso della sua intervista a La Repubblica, sulla formula della Coppa Italia. “La riporterei ad agosto anche per le grandi, facendole giocare sui campi delle squadre di Serie C che farebbero incassi per campare tutto l’anno. Ma di sicuro ci direbbero che c’è un problema di ordine pubblico per cui la Juve non può andare a Campobasso. La Coppa Italia è un evento clandestino cucito su misura per l’audience televisiva degli ultimi turni. Ma il calcio non è questo, è il Bayern che perde con una squadra di C”.

Foto: Twitter Lazio