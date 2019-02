Sarri: “Kepa ha pagato, non ammazziamolo. Voci sull’esonero? Serve altro per non farmi dormire”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine della sfida contro il Tottenham vinta 2-0. Ecco le sue dichiarazioni: “Mancato saluto a Pochettino? Non l’ho visto, ma neanche lui ha salutato me. Passerò a salutarlo, così come ho fatto con Guardiola dove è stato montato un caso ma noi due negli spogliatoi ci siamo poi fermati a parlare per venti minuti. Le voci sull’esonero? Ci vuole molto altro per non farmi dormire. Dormo molto sereno. Bisogna fidarsi e dormire comunque. È stato un mese difficile ma è anche vero che abbiamo avuto un calendario difficilissimo. Da due-tre partite stiamo risalendo, abbiamo ritrovato solidità difensiva e questo è un bel passo in avanti. L’esclusione di Kepa? Ha commesso un errore, ma è stato un fraintendimento totale. Ad ogni modo il suo comportamento non andava bene, ha preso una multa ed è stato lasciato fuori per questa partita, ma non dobbiamo ammazzarlo. Ha sbagliato, ha pagato, è finita. Se rientrerà ella prossima partita? Può darsi, dato che abbiamo Caballero che è un portiere estremamente affidabile”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea