Sarri: “Juve? Un anno fa ho scelto l’estero per non fare un torto al Napoli. Ma la professione…”

Una finale da favola per Maurizio Sarri, che ha alzato al cielo l’Europa League battendo in finale l’Arsenal per 4-1. E dopo la gara, il tecnico del Chelsea ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: “Se io andrò via? Non lo so, ora è il momento di festeggiare. Da domani tireremo le somme della stagione. Vediamo quale sarà il risultato della discussione, non ci sono grandissimi problemi ma un confronto con la società è obbligatorio e dovuto. Juve? Negli ultimi venti giorni sono stato dato per certo a Milan, Roma e ora Juve. Finché sono cose che leggi sul giornale non fanno nessun effetto. I napoletani sanno benissimo l’amore che provo per loro, sanno benissimo che l’anno scorso ho scelto l’estero per non andare in una squadra italiana e per non fare un torto. Il rispetto da parte mia l’avranno sempre, ma la professione ti porta anche a fare altri percorsi, ma questo non cambia il mio rapporto coi tifosi e la città. Dedica della vittoria? La dedico a loro, ai tifosi del Napoli: è una soddisfazione che avrei voluto dare anche loro ma non ci sono riuscito”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Europa League