Sarri-Juve, presentazione fissata per giovedì alle 11. Nella stessa sala…

La Juve si prepara ad abbracciare Maurizio Sarri, da ieri ufficialmente il nuovo tecnico bianconero. Se non dovessero cambiare i programmi, l’ormai ex allenatore del Chelsea è atteso a Torino già mercoledì per conoscere da vicino il mondo Juve e iniziare così la sua nuova esperienza. La presentazione ufficiale è invece fissata per la giornata di giovedì (ore 11): la conferenza stampa di Sarri si terrà nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium, la stessa sala dove l’estate scorsa fu presentato Cristiano Ronaldo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus