Sarri: “Juve-Inter a porte chiuse? Allora anche tutte le altre partite”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lione, Maurizio Sarri ha parlato così anche di Juve-Inter: “Giocarla a porte chiuse? Allora anche le altre partite. Dovrebbe valere per tutti. La presenza dei nostri tifosi? Sicuramente i tifosi andranno in trasferta. Il virus è un problema europeo, non italiano. In Italia abbiamo fatto 2500 prove di tamponi, in Francia ne avete fatti 300 e avete molti positivi in meno. I nostri tifosi hanno tutto il diritto di andare a Lione”, ha concluso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve