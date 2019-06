Sarri-Juve: aspettiamo ancora un po’, è più bello così

Maurizio Sarri alla Juve: aspettiamo ancora un po’, è più bello così. Come vi abbiamo raccontato che da lunedì ogni momento sarebbe stato giusto (DA LUNEDI’, non LUNEDI’), ora si viaggia verso un morbido atterraggio. Domani la Nazionale sarà impegnata proprio a Torino, quindi potrebbe essere il momento di far scivolare un altro giorno senza colpo ferire. Il via libera del Chelsea c’è già, lo scorso fine settimana lo ha certificato, possibile che proprio i Blues possano far trapelare qualcosa. Intanto, Sarri ha avuto colloqui diretti e riservati con qualche calciatore della Juve, ne avrà altri nelle prossime ore, magari subito dopo l’impegno degli azzurri contro la Bosnia e considerato che ce ne sono diversi impegnati. Ripetiamo, fosse per noi aspetteremmo altri 15 giorni, ma pensiamo a tutte le fake-news dell’ultimo periodo e quindi crediamo legittimamente che arriverà presto il giorno, magari tra mercoledì e giovedì. E quel giorno…

Foto: Twitter ufficiale Chelsea