Sarri: “Io non conduco il mercato, altrimenti farei un miliardo di danno. Berardi? Mi piacerebbe allenarlo”

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato del suo ruolo all’interno del mercato: “Questo è un qualcosa che viene fuori alla Lazio, io in realtà mi limito a dire se un giocatore può essere adatto o se non lo vedo adatto al nostro modo di giocare, poi se avessi davvero la possibilità di fare mercato un miliardo di danno glielo faccio”.

Poi ha proseguito parlando di Domenico Berardi: “È un giocatore del Sassuolo, ma è uno dei giocatori che mi piacerebbe allenare come ce ne sono tanti altri, del Sassuolo ce ne sono tanti, per esempio Frattesi o Maxime Lopez che è un giocatore che mi intriga. È sempre stata una squadra che per filosofia ha avuto 2/3 giocatori a me piacevoli. Alla Lazio? Mi devo tirare indietro perché Berardi è un giocatore del Sassuolo e porto rispetto alla società”.

Infine, su Torreira: “È un giocatore che ho visto benissimo alla Samp e alla Fiorentina, è un giocatore che sta facendo bene in Italia. Samuele Ricci del Torino è l’uomo che avanza? Sinceramente penso di si, l’esperienza al Torino l’ha fatto crescere dal punto di vista caratteriale e dell’aggresività, penso possa avere un futuro in Nazionale”.