Sarri: “Inter-Juve, niente favoriti. E non è una sfida tra me e Conte. Su Higuain e Dybala…”

Queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Juve, alla vigilia della partitissima contro l’Inter, in programma domani sera a San Siro: “Dybala o Higuain? C’è solo da decidere. Poi ci può stare che un giocatore sia arrabbiato perché rimanere fuori, lo ritengo un aspetto positivo. Facciamo l’ultimo allenamento e poi vediamo, è il mio lavoro. Juve favorita? Nella singola partita non credo si possa dire. Giochiamo contro una squadra forte, in salute. Non credo si possa parlare in questa partita di una squadra favorita, giocare un Inter-Juve è un’emozione assolutamente da vivere. Sono felice di andare allo stadio a vedere una partita che sarà vista da tutto il mondo. Sfida con Antonio Conte? Nelle partite non riesco a pensare che gioco contro Conte, in questo caso mi concentro sulla gara contro l’Inter, non sarà una sfida tra i tecnici. Poi Conte è sicuramente uno degli allenatori più importanti al mondo in questo momento e lo sta dimostrando anche all’Inter. Quanto conterà questa partita per lo scudetto? Un numero vicino allo zero, ci sono tante gare da giocare. Mi ricordo quando eravamo avanti con il Napoli e risposi ai giornalisti che avrebbe vinto lo scudetto la Juventus, loro si misero a ridere ma poi fu davvero così. Manca ancora tanto”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus