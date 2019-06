Sarri, inizia l’avventura targata Juve: le immagini dell’arrivo a Torino

Maurizio Sarri è arrivato a Torino, come vi abbiamo già raccontato. Subito dopo le 19, il neo allenatore della Juve ha raggiunto la città piemontese per gli ultimi preparativi in vista della presentazione fissata per domani alle 11. Sarà il primo giorno di Sarri nella nuova realtà dopo la stagione trascorsa alla guida del Chelsea. Di seguito le prime immagini al suo arrivo a Caselle pubblicate sui canali ufficiali della Juve.

Foto: Twitter ufficiale Juventus