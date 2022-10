Sarri: “In Europa si gioca un altro calcio, ritmi più alti. Bisogna adeguarsi”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato il pareggio per 0-0 in casa dello Sturm Graz.

Queste le sue parole a Sky Sport: “A livello mentale non abbiamo sbagliato; abbiamo subìto qualcosa, ma c’eravamo e con tutti i palloni che abbiamo perso non avremmo portato a casa il risultato. Nel secondo tempo si poteva anche vincere. Qualche pallone l’abbiamo perso sull’aggressività ma qualcuno in maniera banale per colpe nostre. Squadra non pronta per le tre competizioni? E’ un riferimento alla cilindrata mentale della squadra. I 2000 possono giocare una volta a settimana, per giocare due volte a settimana bisogna avere un 4000”

In Europa si gioca un altro calcio? “Questa competizione ora è di livello più alto e poi in Europa i ritmi sono elevati e l’aggressività forte. Bisogna adeguarsi”

Su Milinkovic: “Quando si gioca così tanto che a volte la serata sporca capita. Quando ho visto che non era la serata ideale ho preferito preservarlo”.

Foto: twitter Lazio