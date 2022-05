Sarri: “Immobile lo ringrazio, ha corso con un piede e mezzo. Aveva una caviglia gonfia”

Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Dobbiamo spendere energie per arrivare pronti, come arrivano loro ci interessa poco. Secondo me è importante pensare a noi, andare in Europa è il nostro obiettivo e noi abbiamo tanta strada da fare. Io sono dell’idea di far prendere coscienza alla squadra del tipo di problematica che abbiamo. Se la squadra lo fa, molto probabilmente è già un buon passo in avanti”.

Su Immobile : “Ciro ha avuto una distorsione alla caviglia, che si era gonfiata, nel secondo tempo stava leggermente meglio ma c’è da ringraziarlo che ha corso con un piede e mezzo. Quando l’atmosfera è questa all’Olimpico è tanta roba, ringrazio i tifosi e spero che possano fare altrettanto anche per le ultime due partite”.

Foto: Twitter Lazio