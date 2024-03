Sarri: “Immobile in panchina? Ci sono tante partite, qualcuno doveva riposare”

Maurizio Sarri ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “La squadra ha fatto un periodo ininterrotto di partite, quindi la stanchezza è mentale e fisica. Immobile in panchina? Riposo per forza. La squadra ha dato segnali di stanchezza, abbiamo accelerato dei recuperi e certi giocatori vanno fatti riposare. Cena in settimana. Ho capito la necessità della squadra di allenarsi meno: invece di fare doppio allenamento, ne abbiamo fatto uno e poi siamo andati a cena”.

Foto: twitter Lazio