Sarri: “Immobile in campo? Edema risolto, domani farà un controllo, deciderà lo staff medico”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in vista della gara con la Juve, parlando delle condizioni di Ciro Immobile, che sta recuperando da un infortunio al polpaccio.

Queste le sue parole: “Immobile? Per noi è un giocatore importantissimo. Non è un caso che la squadra stia giocando bene da quando ha cominciato a stare bene. Stiamo impostando la squadra su di lui e Milinkovic, per farli rendere in maniera importante. Come sta? L’edema è risolto ma c’è un piccolo segno che indica che c’è ancora qualche margine di rischio. Domani mattina farà un ulteriore controllo. Se può farcela? Dipende da lui e dallo staff medico”.

Foto: Twitter Lazio