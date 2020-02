Sarri: “Il Verona sta facendo una grande stagione. Cr7? Non ho visto Sanremo, conoscendolo ha dormito le ore giuste”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Il Verona sta facendo una grande stagione: è imbattuta da tanto, ha un allenatore di alto livello ed è una squadra aggressiva. Penso sia chiaro anche ai nostri giocatori che la partita sia difficile e l’approccio deve essere di buon livello. Il campionato che sta facendo il Verona è sotto gli occhi di tutti“.

Sulla presenza di Cr7 a Sanremo.

“Non ho visto Sanremo: mi hanno detto che Georgina è stata brava. Conoscendolo ha dormito le ore giuste“.

Sul recupero di Chiellini.

“Siamo nei tempi previsti dopo l’intervento: per noi è importante. Per quanto riguarda le gare ufficiali penso si dovrà andare avanti giorno per giorno e ascoltare lui. Le sensazioni individuali sono più importanti”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus