In un’intervista rilasciata a “La Repubblica” Maurizio Sarri ha parlato del suo possibile erede. “Roberto De Zerbi. Sì, qualche volta ci sentiamo anche se non ha mai giocato con me. Del resto io mi sono innamorato del calcio vedendo le squadre di Sacchi, per il senso di ordine che mi davano e che prima non avevo mai visto. Arrigo l’ho conosciuto molto dopo, ma è stato lui a ispirarmi”.