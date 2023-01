Sarri: “Il miglior Luis Alberto da quando sono qui. Immobile? C’è una sensazione”

Il Maurizio Sarri ha commentato la vittoria della Lazio in casa del Sassuolo. “Grande livello di applicazione tattica all’inizio, ci mancava qualità. La squadra poi è cresciuta, nel secondo tempo siamo stati bravi contro un Sassuolo che ha un buonissimo organico. Luis Alberto? Io che Luis negli ultimi 40 giorni era tra i più in condizioni l’ho detto in tempi non sospetti, poi ha avuto un problemino e si è dovuto fermare. Oggi ha fatto la migliore partita con la Lazio da quando ci sono io, se gioca con questa intensità va bene per tutti. La strategia diversa in difesa? Noi preferiamo uscire in altri modi, ma la ricerca di Milinkovic-Savic la mettiamo sempre. È una soluzione che abbiamo nel bagaglio che possiamo utilizzare. Siamo in un momento in cui Cataldi sta bene, Luis Alberto sta benissimo, Milinkovic-Savic è tornato mentalmente, ma ci sta dando segnali. Se c’è forte applicazione, siamo più garantiti in fase difensiva. La nostra ulteriore crescita? Bisogna far progredire i giocatori a disposizione e fare investimenti su quello che ci possa mancare. Io devo pensare al miglioramento di chi ho a disposizione e vedo una situazione in evoluzione, in una stagione in cui non abbiamo avuto Immobile in una condizione ottimale. Come sta? La sensazione è che non sia un problema molto grave, ma senza un esame strumentale è difficile”.

Foto: profilo Twitter Lazio